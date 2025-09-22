Your browser does not support HTML5 video.

Евгений Бородин родился в Прокопьевске. По образованию — экономист, по профессии — водитель карьерного самосвала. Его жизнь изменилась в июне 2023 года, когда он добровольно подписал контракт и отправился на специальную военную операцию.

За полгода прошёл путь от рядового до лейтенанта, став командиром штурмового взвода. Дважды был ранен. За личный вклад в спасение десятков жизней награждён орденом Мужества, а также медалями «Участник специальной военной операции» и «80 лет 74 бригаде».

Сегодня он — ветеран СВО и отец двоих сыновей. Человек, который привык добиваться всего самостоятельно — «руками, ногами, головой». Теперь он стремится передать свой опыт другим. В этом ролике — путь Евгения Бородина, участника программы «СВОи Герои. КуZбасс».