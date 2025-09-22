Губернатор Илья Середюк отметил, что все 908 котельных запущены и функционируют в штатном режиме. Тепло, помимо жилых домов, поступает в 1673 учебных заведения и 740 медучреждений.

«На случай аварий зимой готовы три региональные аварийно-восстановительные бригады, 647 муниципальных аварийных бригад и 1147 единиц спецавтотехники», – подчеркнул глава региона Илья Середюк.

Аварийно-восстановительные отряды ЖКХ снабдили необходимым спецоборудованием, в том числе двумя мобильными котельными, каждая из них способна в одиночку отапливать многоквартирный дом. Отряды готовы к выезду в любую точку Кузбасса.

Фото: пресс-служба АПК