Темпы нынешней уборочной кампании опережают прошлогодние. На сегодняшний день селяне обмолотили 366,1 тыс. гектаров зерновых и зернобобовых культур, тогда как в 2024 году этот показатель за аналогичный период равнялся 296,3 тыс. гектаров. Средняя урожайность составляет 31 центнер с гектара.

«Кузбасские аграрии намолотили уже более 1,1 млн тонн зерна, убрано почти 70% посевных площадей. Отметка в миллион тонн зерна всегда была показателем того, что Кузбасс обеспечил себя хлебом», – отметил глава региона Илья Середюк. Масличных культур, включая рапс, собрали 60,6 тыс. тонн при урожайности 18,4 центнера с гектара.

По картофелю эти показатели составляют 100,6 тысячи тонн и 213,8 центнеров с гектара соответственно, по овощам – 8,2 тысячи тонн и 364,2 центнера с гектара.

Кроме того, на зиму заготавливают корма для скота. Селяне накосили 76,4 тысячи тонн сена (94,1%), 252,5 тысячи тонн сенажа (106,6%), 35,4 тысячи тонн силоса (23,5%).

