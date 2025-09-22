В этом году в России отмечают юбилеи таких знаменитых писателей и поэтов, как А. С. Грибоедов (230 лет), А. П. Чехов (165 лет), И. А. Бунин (155 лет), А. И. Куприн (155 лет), С. А. Есенин (130 лет), М. А. Шолохов (120 лет), чье творчество внесло огромный вклад в мировую культуру. В честь великих творцов запустили конкурс , который проводится в рамках межведомственного культурно-образовательного проекта «Культура для школьников».

«Школьники со всей России могут принять участие в творческом соревновании и проявить свои литературные и артистические способности в различных номинациях. Акция направлена на развитие культуры чтения, а также на выявление талантливых литераторов среди молодых людей. Ребята смогут ближе познакомиться с творческим наследием наших писателей и поэтов, заново прочтут их стихи, романы, рассказы, письма и дневники, узнают малоизвестные факты их биографии, а главное – попробуют создать свои собственные произведения», – отметила заместитель министра культуры Жанна Алексеева.



На выбор участников – 5 номинаций:

– «Художественное чтение» (выразительное чтение наизусть любого произведения писателя/поэта-юбиляра);

– «Театральная постановка» (театральные постановки по произведениям писателей/поэтов-юбиляров);

– «Авторские стихотворения и проза» (собственные произведения (стих/проза) в стиле юбиляра, продолжение произведения юбиляра);

– «Писатели и поэты в современном мире» (видеоролик – один день жизни писателя/поэта-юбиляра в наше время);

– «Посвящение автору» (собственное произведение, посвященное писателю/поэту-юбиляру и его творческому наследию).



Необходимо подготовить работу в одной или нескольких из предложенных номинаций и оставить свою заявку на участие в личном кабинете на портале «Культурадляшкольников.РФ». Работы принимаются до 15 октября 2025 года.



По итогам акции экспертная комиссия из деятелей театра и литературы выберет 100 наиболее интересных работ-победителей, которые будут опубликованы 11 ноября 2025 года на портале «Культурадляшкольников.РФ».



Проект «Культура для школьников» реализуется Минкультуры России и Минпросвещения России совместно с Центром культурных стратегий и проектного управления (РОСКУЛЬТПРОЕКТ) и Российским фондом культуры. Его цель – сплотить молодое поколение, дать стимул к познанию уникальной и многогранной культуры нашей страны, помочь талантливым ребятам найти свое призвание.