Губернатор Кемеровской области Илья Середюк поздравил жителей региона с Всемирным днем туризма.

Уважаемые кузбассовцы!

27 сентября отмечается Всемирный день туризма. Этот праздник отмечают и профессионалы, и любители путешествий. В нашем регионе туристическая отрасль —одна из самых быстрорастущих и перспективных. Она способствует диверсификации экономики и развитию Кузбасса в целом.

Наши успехи в сфере туризма получили высокую оценку на федеральном уровне. В конце июля на совещании с Президентом Владимиром Владимировичем Путиным наш регион отмечен как успешный пример преобразований. По итогам 2024 года мы заняли первое место в Сибирском федеральном округе по уровню туристической привлекательности и вошли в топ-10 регионов России. Мы продемонстрировали лучшие результаты в трех ключевых направлениях туризма: в развитии горнолыжной инфраструктуры, организации событийных мероприятий и создании уникальных промышленных туристических маршрутов.

Развивается событийный туризм. Фестивали «ПРОГЕШ», «ПроПикник», «День сибирского купечества», «Небофест» и многие другие уже полюбились жителям и гостям Кузбасса. Особенно хочется отметить успех фестиваля «Динотерра», в этом году его посетили более 56 тысяч человек.

Повышаем доступность туристических мест для тех, кто путешествует на автомобилях. Запустили мобильный туристическо-информационный центр, который помогает гостям строить маршруты и узнавать больше о природных и культурных достопримечательностях Кузбасса.

Все эти успехи были бы невозможны без ежедневного труда тысяч людей: туроператоров, специалистов транспортных и сервисных компаний, экскурсоводов и музейных работников, сотрудников отелей и ресторанов. Всего в сфере туризма и гостеприимства сегодня задействовано около 50 смежных отраслей.

Сейчас мы ставим задачу — вывести наши туристические продукты на международный уровень. Мы должны сделать так, чтобы каждый, кто приезжает в Кузбасс, чувствовал себя комфортно и уезжал с хорошим настроением. Наш регион должен стать одним из самых гостеприимных в России. Уверен, это нам по силам.

Дорогие друзья! Поздравляю вас со Всемирным днем туризма! Желаю новых успехов и интересных проектов! А всем путешественникам — ярких открытий и незабываемых впечатлений о Кузбассе!

С праздником!