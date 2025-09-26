Кемеровский опытный ремонтно-механический завод был основан в 1965 году. Он производит высокотехнологичные универсальные дорожные машины, оборудование для содержания дорог и коммунальную технику. Вся продукция адаптирована для российского климата. Специалисты «КОРМЗ» создают и новые виды машин и оборудования с учетом новейших технологий.

В честь 60-летия со дня образования завода прошел торжественный прием, на котором сотрудников и ветеранов поздравил губернатор Кузбасса Илья Середюк.

«Кемеровский опытный ремонтно-механический завод — один из крупнейших производителей коммунальной техники в Кузбассе. Благодарю вас за преданность профессии, ответственность и труд, который укрепляет промышленный потенциал нашего региона. Желаю вам здоровья и благополучия, а заводу — процветания, успешной, уверенной работы», — отметил глава региона.

Заслуженные награды в честь юбилея получили работники завода. Медалью «За особый вклад в развитие Кузбасса» отмечен слесарь 6-го разряда Евгений Еремин, который вместе со своей бригадой разработал устойчивые «велоносилки» для перемещения раненых и боекомплектов. За год их было изготовлено более 300 штук.

Трое сотрудников завода получили медаль «За служение Кузбассу» отмечены. В их числе слесарь по ремонту оборудования 6-го разряда Евгений Осипов, который участвовал в разработке и запуске бурильной установки «Геоход» для шахт, наладил производство навесного оборудования на поливальные машины. Медаль «За веру и добро» вручили еще шести специалистам, а весь коллектив общества «КОРМЗ» награжден Памятным адресом губернатора Кузбасса.