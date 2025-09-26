Кузбассовцы присоединились к федеральным экологическим инициативам

Сегодня в Кемерове прошел массовый субботник в рамках двух федеральных проектов «Вода России» и «Зеленая Россия». Более 300 человек – представители органов государственной власти, администрации Кемерова, природоохранных структур, организаций, предприятий, общественного экологического движения – приняли участие в очистке берегов и прибрежной зоны озера Красного и реки Томи, одних из самых популярных мест отдыха жителей и гостей города.

Совместными усилиями они прошли 3 км, очистили порядка 0,1 кв. км площади береговой линии, собрали более 5 тонн бытового мусора.

– Кузбасс регулярно принимает участие в федеральных экологических акциях, направленных на улучшение состояния окружающей среды и повышение уровня экологической культуры населения, – отметил министр природных ресурсов и экологии Кузбасса Олег Ивлев. – Такие мероприятия являются хорошим примером практических дел по созданию благоприятных условий проживания граждан.

Среди тех, кто поддержал экологическую инициативу, были сотрудники ПАО «Кокс», Южно-Сибирского межрегионального управления Росприроднадзора, Отдела водных ресурсов по Кемеровской области Верхне-Обского БВУ, ГУФСИН России по Кемеровской области – Кузбассу, администрации г. Кемерово, ГБУ ДПО «Кузбасский региональный институт развития профессионального образования», ГКУ «Комитет охраны окружающей среды Кузбасса», ООО «Чистый город Кемерово», волонтеры студенческого экологического отряда «ЭкоДесант», студенты ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный университет», обучающиеся и педагоги МБОУ «СОШ № 74» г. Кемерово.

Федеральный проект «Вода России» национального проекта «Экологическое благополучие» реализуется по инициативе президента РФ Владимира Путина. В его рамках проводится мероприятие по очистке от мусора берегов водных объектов.

Кузбасс ежегодно поддерживает эту федеральную инициативу. В прошлом году с апреля по октябрь в регионе было проведено более 400 субботников во всех муниципалитетах. Большое внимание уделили уборке от мусора береговых линий рек Томи, Кии, Абы, Кондомы, Ини, а также благоустройству родников, озер и прудов. Было очищено 345 километров берегов. Помимо сбора мусора в ходе акции организуют и образовательные, спортивные развлекательные локации: забеги, сплавы по рекам, походы, экослеты, а также проводят экологические мастер-классы и лектории.

Всероссийский экологический субботник «Зеленая Россия» – одно из самых массовых природоохранных мероприятий в стране. Кузбасс поддерживает федеральную инициативу более десяти лет. А по итогам прошлого года был признан самым активным регионом-участником.

Экологические акции, предоставляющие возможность жителям принимать участие в решение вопросов охраны окружающей среды, всегда находят поддержку губернатора Кузбасса Ильи Середюка.