Многодетная мама из Черногорска обратилась с просьбой о содействии в проведении капитального ремонта старейшего образовательного учреждения города – муниципального бюджетного образовательного учреждения «Средняя школа № 1». Здание школы сильно обветшало, возникла необходимость капитального ремонта кровли, центрального отопления, нужна замена электропроводки, установка новой системы противопожарной безопасности, обновление фасада, благоустройство территории, отмечается в обращении. По итогам личного приема региональным органам власти дано поручение принять оперативные меры по организации и проведению капитального ремонта школы, обеспечив его завершение в 2027 году.

С просьбой о строительстве быстровозводимой модульной женской консультации в приёмную главы государства обратилась заявительница из поселка Усть-Абакан Усть-Абаканского района, подчеркнув, что на его территории проживает около пяти тысяч женщин. Полпред дал поручение организовать возведение и обеспечить ввод в эксплуатацию консультации к началу августа следующего года. В здании будут располагаться два кабинета акушеров-гинекологов, лечебно-диагностические кабинеты и кабинеты узких специалистов, дневной стационар, регистратура открытого типа, процедурная, кабинет психологической и медико-социальной помощи женщинам, кабинет функциональной диагностики, кабинет УЗИ, комната матери и ребенка.

Учитель начальных классов из села Пуланколь Аскизского района сообщила в приемную главы государства об отсутствии спортивной площадки в населенном пункте. Такая площадка будет возведена в селе до 5 августа 2026 года – в преддверии Дня физкультурника в России – соответствующее поручение дал полпред.

Жительница многоквартирного дома, расположенного на улице Горького села Аскиз Аскизского района республики попросила оказать содействие в проведении капитального ремонта здания – инженерные системы и перекрытия дома находятся в аварийном состоянии. По итогам личного приема Анатолий Серышев поручил провести капитальный ремонт инженерных систем, в том числе водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения, завершив его до начала отопительного сезона в 2026 году.

Кроме того, на основании обращения жительницы Таштыпского района в приемную главы государства принято решение о проведении капитального ремонта участка автомобильной дороги Таштып – Карагай протяжённостью более 6,7 километра. Работы должны начаться в мае 2026 года, завершить их необходимо в сентябре этого же года. В перечень работ войдет устройство земельного полотна, основания из щебёночно-песчаной смеси, верхнего слоя из асфальтобетона, укрепление обочин, ремонт искусственных сооружений и обустройство автомобильной дороги.