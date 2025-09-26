На заседании губернатор Кузбасса Илья Середюк сообщил, что в регионе в 2025 году наблюдается небольшое снижение числа дорожных аварий. ДТП в основном происходят из-за выездов на встречную полосу и превышения скорости. Бороться с нарушениями правил дорожного движения помогают специальные фото- и видеокамеры.

«Для повышения дисциплины на дорогах уже работают 433 комплекса фото- и видеофиксации. Статистика показывает, что в местах, где ставим камеры, число аварий снижается. Главам поручил в последние теплые дни успеть привести в порядок разметку, особенно возле школ и учреждений дополнительного образования, чтобы она простояла как можно дольше», – отметил глава региона.

Также на заседании рассказали, что по нацпроекту «Инфраструктура для жизни» в регионе ремонтируют 70 км автодорог, 728 погонных метров мосты и путепроводы общей протяженностью 728 погонных метров. Работы планируют завершить до 1 ноября. А до 15 октября в территориях обновят 80 км городских дорог и 34 пешеходных перехода, в том числе 27 «зебр» около школ.

Фото: пресс-служба АПК