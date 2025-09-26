«Петелька – ФЕСТ 2025»: в Ижморском округе прошел фестиваль вязального мастерства

Открытый фестиваль вязального мастерства «Петелька – ФЕСТ 2025» прошел в в Ижморском Доме культуры. 25 участников представили свои работы в нескольких номинациях: творческие номера, дефиле «Вязаная одежда» и «Шальная модница». Кроме того, состоялась выставка вязаных изделий, которая заставила по-новому посмотреть на искусство вязания и оценить старание и труд, приложенный мастерами.

Фестиваль стал настоящим праздником для тех, кто увлечен искусством вязания, а также для тех, кто только начинает свой путь в этом увлекательном хобби.