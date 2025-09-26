В преддверии Всемирного дня туризма в Правительстве Кузбасса прошел торжественный прием, на котором за достойный труд наградили работников туристической отрасли. 18 человек, а также 13 коллективов организаций получили Благодарность губернатора Кузбасса. Например, сотрудники Центра экскурсий и краеведения муниципальной библиотечной системы Кемерова были удостоены награды за разработку и проведение серии патриотических экскурсий в рамках празднования 80-летия Великой Победы в Великой Отечественной войне. 10 школьников получили знак «Юный турист Кузбасса».

Как отметили в пресс-службе областного правительства, в Кузбассе проходит много масштабных мероприятий в сфере туризма, активное развитие этой отрасли идет и благодаря национальному проекту «Туризм и гостеприимство». Кроме того, более 80 промпредприятий региона организуют различные экскурсии, в том числе профориентационные, в прошлом году их посетили более 45 тысяч гостей.