В «Ледовой арене Кемерово» сегодня, 27 сентября, стартовал домашний тур Кузбасской Хоккейной Лиги Административных органов сезона 2025-2026 годов. Матч начался с символического выброса шайбы губернатором Кузбасса Ильёй Середюком.

«Уверен, участники Кузбасской хоккейной лиги административных органов покажут высокий уровень подготовки, в каждом матче будут яркие моменты и незабываемые эмоции. Желаю всем командам удачи и честной борьбы!» — сказал Илья Середюк.

Сегодня на льду встретятся три команды – «Правительство Кузбасса» (Кемерово), «Правительство Новосибирской области» (Новосибирск) и «Ветераны правоохранительных органов» (Томск).

Завершится турнир в мае 2026 года.