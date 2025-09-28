Уважаемые кузбассовцы!

28 сентября в нашей стране отмечается День машиностроителя. Это профессиональный праздник людей, от чьей работы во многом зависит развитие промышленности, укрепление экономического потенциала и оборонной мощи региона и страны.

Несмотря на санкционное давление, кузбасские предприятия машиностроения ведут модернизацию, внедряют инновации, расширяют линейку продукции и увеличивают объемы производства. Так, компания «Промрадиатор-НК» наладила выпуск новой продукции на рынке алюминиевых и медных радиаторов охлаждения, компания «Евроэлемент» — комплексных систем очистки воздуха, технических жидкостей для грузовых автомобилей и специальной техники. АО «НПП «Кузбассрадио» реализует импортозамещающий проект по разработке и организации серийного производства микропереключателей для радиоэлектронной аппаратуры. Высокотехнологичные изделия востребованы в станкостроении и автомобильной промышленности, необходимы для компьютерной техники и медицинского оборудования.

Важное направление работы наших машиностроителей — проектирование и выпуск современного горно-шахтного оборудования для угольной отрасли. Это проходческие комбайны, лавные конвейеры, дизель-гидравлические тягачи, взрывозащищенные электродвигатели и вентиляторы для работы в агрессивных средах, весовое оборудование для грузового железнодорожного транспорта. Продукция наших предприятий по качеству не уступает иностранным аналогам и составляет конкуренцию ведущим мировым производителям. Успешно в этом направлении работают завод «Электромашина», корпорация «АСИ» и другие предприятия.

Работу по развитию машиностроения в Кузбассе нужно продолжать. Для решения задач стратегически важной для российской экономики отрасли у нас есть все необходимое: мощная научно-производственная база, богатый опыт и самое ценное — кадры, настоящие профессионалы своего дела.

Уважаемые машиностроители, благодарю вас за ответственную работу, профессионализм и преданность делу. Желаю предприятиям развития и процветания, а вам и вашим близким — здоровья, счастья и благополучия!

С праздником! С Днем машиностроителя!