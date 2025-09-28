«Учитывая все наши проблемы, парни вышли, хорошо отыграли с каким-то задором. Начали не очень, но потом потихоньку добавили огня. В конце пока еще срабатывает тема того, что нет еще психологи победителя той, что есть у «Динамо». Но уже лучше, чуть больше победных партий отыграли, поэтому в плюс. В этом туре мы улучшили количество выигранных партий. К большому сожалению, не выиграли ни одной игры, но мы понимаем с кем мы играем, где мы находимся», – подытожил главный тренер «Кузбасса» Сергей Троцкий.

Накануне завершился второй тур групповой стадии Кубка Победы. «Кузбасс» на казанской площадке успеха не снискал. В первой встрече подопечные Сергея Троцкого не совладали с местным «Зенитом» – 0:3. С таким же счетом кемеровчане проиграли «Динамо-ЛО» из Соснового бора. Но, как сообщили в пресс-службе кемеровского клуба, в заключительном матче тура «Кузбасс» дал суровый бой московскому «Динамо». Уступая в два сета, наши волейболисты сумели вернуться в игру и довели встречу до тай-брейка. В решающей партии «Кузбасс» упорно сопротивлялся, но удача была не на стороне кемеровской команды – 17:19 в сете и 2:3 в матче.В группе А «Кузбасс» занял последнее место, Кубок Победы на этом для кемеровского клуба завершен. В плей-офф вышли казанский «Зенит» и московское «Динамо». А «Кузбасс» будет готовиться к старту в чемпионате России. 18 октября на своей площадке кемеровчане сыграют с новосибирским «Локомотивом». Фото: пресс-служба волейбольного клуба «Кузбасс» (Кемерово)