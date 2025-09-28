Как сообщили в пресс-службе областного правительства, в этом году кузбасские студотряды отличились тем, что участвовали в рекордном числе всероссийских проектов и стали обладателями знамени по комиссарской деятельности.

«В этом году студенческие отряды Кузбасса поставили рекорд объединения — более 3500 активных ребят работали по всей России и за рубежом. Наши студенты трудились на стройках в Новосибирске, Египте и на Ямале, учили и воспитывали детей в лагерях Кузбасса и Краснодарского края, работали в поездах, медучреждениях, аэропортах и даже на рыбоперерабатывающем заводе на Камчатке. Сейчас у нас есть возможность помочь им добиться еще одного успеха — стать лучшим региональным отделением в стране. Давайте поддержим наших ребят!» — заявил губернатор Илья Середюк.

В стране проходит онлайн-голосование за каждое их региональных отделений Российских студенческих отрядов. Чтобы поддержать кузбасских активистов, надо подписаться на группу РСО во «ВКонтакте», выбрать анкету «Голосовать», пункт Сибирский федеральный округ — Кемеровская область-Кузбасс, проголосовать и получить письмо-подтверждение. К слову, в этом рейтинге Кузбасс неоднократно входил в десятку лидеров.