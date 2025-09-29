27 сентября в Кемеровском государственном университете запущен новый сезон федеральной просветительской программы «Обучение служением. Первые». С приветственным словом к участникам и партнёрам обратились Софья Балакирева, министр образования Кузбасса, Евгения Козленко, председатель Совета регионального отделения Общероссийского общественно-государственного движения детей и молодёжи «Движение первых» Кемеровской области – Кузбасса, Мария Леухова, проректор по молодёжной политике и общественным коммуникациям Кемеровского государственного университета, Наталья Филимонова, руководитель Регионального центра развития добровольчества «БлагоДарю». Программу проекта презентовал руководитель Департамента управления проектами Движения Первых Роман Богатырёв. Также с презентацией лучших практик выступили Добро.Центр КемГУ и «Центр развития проектного управления и реализации проектов «Проектная мастерская 42».

«Программа «Обучение служением. Первые» – это уникальная образовательная программа, благодаря которой студенты и школьники реализуют проекты по решению реальных общественно значимых задач совместно с НКО, государством и бизнесом в рамках учебного процесса. Мы рады, что наш регион выбран для реализации программы, потому что новые возможности очень важны для наших ребят» – отметила Евгения Козленко, председатель Совета регионального отделения Движения Первых Кемеровской области.

В Кузбассе программа будет реализована на базе 53 учреждений общего образования и среднего профессионально образования и продлится до 31 мая 2026 года. Участниками проекта станут более 500 школьников и студентов, которые в том числе смогут разработать проект военно-спортивной игры, создать альбом памяти участников Великой Отечественной войны «Память народа», организовать помощь для солдат СВО и детей из Горловки. Проект позволит ребятам приобрести практический опыт и внести реальный вклад в развитие региона.