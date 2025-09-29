В турнире «Глаголь!» приняли участие более 100 молодых людей со всего региона. За главный приз боролись представители муниципальных молодежных парламентов, общественных организаций и советов работающей молодежи. Главная цель – развитие у молодежи Кузбасса навыков публичного выступления, аргументации и критического мышления.

Темами для обсуждения стали актуальные вопросы современности: развитие искусственного интеллекта, защита авторских прав в цифровую эпоху и другие значимые вызовы. Победителей определяло авторитетное жюри, в состав которого вошли депутаты парламента Кузбасса, члены молодежного парламента региона, а также представители областного отделения Движения Первых.

Первое место занял молодежный парламент Новокузнецкого муниципального округа, вторым стало молодежное объединение КАО «Азот», третье место у молодежной избирательная комиссия Кузбасса.

Турнир провели в рамках нацпроекта «Молодежь и дети», организаторами выступили Агентство развития общественных проектов и инициатив Кузбасса и областной молодежный парламент.





