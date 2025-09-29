Перед гостями фестиваля выступили русские, татарские, немецкие, таджикские и удмуртские творческие коллективы с народными песнями и танцами. Также работали выставка татарского быта и художественная экспозиция, где на каждой из картин изображены важные события истории татарского народа. Отдельную площадку посвятили Корану.

На фестивале готовили блюда национальной кухни. К примеру, посетителей угощали пловом из двух больших казанов, приготовленным по старинным рецептам. В пресс-службе областного правительства отметили, что на празднике представители разных национальностей смогли почувствовать себя частью большой и дружной семьи.

Фото: пресс-служба АПК