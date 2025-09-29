Во Дворце культуры «Энергетик» собрались более 400 зрителей и около 40 одаренных детей и подростков, готовых показать свое исполнительское мастерство широкой публике. Песня «Идет солдат по городу» в исполнении Савелия Подгорного из Калтана особенно трогательно прозвучала в год 80-летия Великой Победы. Не оставили равнодушными жюри и зрителей юные звездочки из вокального ансамбля «Диез», чей возраст едва достиг пяти лет. Они уверенно вышли на большую сцену, очаровав публику своей непосредственностью и задором.



Этот праздник музыки и таланта продолжит свое путешествие по Кузбассу. Те, кто хочет испытать себя и получить опыт публичного выступления перед широкой аудиторией, могут принять участие в следующих отборочных турах, которые пройдут в Ленинск-Кузнецком, Тисульском, Прокопьевском округах, а также в Березовском. Выступить на конкурсе могут солисты и ансамбли (до 18 лет) независимо от ведомственной принадлежности. Среди номинаций – «Академический вокал», «Народный вокал» и «Эстрадный вокал». Завершающим событием станет гала-концерт, который состоится 29 ноября в Промышленновском центре культурного развития.