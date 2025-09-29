Новый творческий сезон #ЦРФЭПараскеваПятница открылся Кузнецкой вечорой, которой в ноябре этого года исполняется 20 лет. Методисты центра подготовили для гостей интересную программу, посвящённую главным праздникам сентября: Бабье лето, Поднесеньев день, Михайловская братина, Рождество Богородицы и Осеннее равноденствие.

Об этих старинных народных праздниках методисты рассказали гостям, переходя на песни и хороводы: “Меня мама, ругала, “Садила баба лук, чеснок”, а также кадрили “Светит месяц”, “Тройка” и т.д. Не обошлось и без шуточных игровых песен, которые исполнялись в конце сентября, посвящённые изгнанию из дома мух и комаров: “Комара муха любила”, игра “Мухи-комары”, завершившись старинным обрядом “похороны мух и комаров”.

Методисты центра приготовили для обряда гробики из сырого картофеля и кабачков, положив туда уже заснувших в траве мух. Над ними попричитали, как полагается и простились до следующего года. Вечора продолжилась игрой “Я весёлая ткачиха”, после чего все дружно перешли в трапезную к чайному столу. И вдруг выяснилось, что у одной семейной пары годовщина совместной жизни!

В связи с этим событием, от центра “Параскева Пятница”, паре был преподнесён подарок с говорящим названием – тряпичный оберег “Неразлучники”, изготовленный руками методистов.