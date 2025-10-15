Полномочный представитель Президента Российской Федерации в Сибирском федеральном округе посетил новый комплекс зданий филиалов АО «СО ЕЭС» – «Объединенное диспетчерское управление энергосистемы Сибири» и Новосибирское региональное диспетчерское управление. В рабочей поездке полпреда сопровождали губернатор Новосибирской области Андрей Травников и мэр Новосибирска Максим Кудрявцев.



Ключевыми объектами комплекса являются высокотехнологичные диспетчерские залы, откуда осуществляется оперативное управление энергосистемой всех 10 субъектов Федерации округа, а также Республики Бурятии и Забайкальского края. Новый комплекс диспетчерских центров оснащен самыми современными технологическими решениями на уровне лучших аналогов, применяемых при управлении крупнейшими мировыми энергосистемами. Надежность работы диспетчерских центров обеспечивается полноценным резервированием их технологической инфраструктуры, а для управления электроэнергетическим режимом энергосистем используются отечественные ИТ-решения. Это особенно важно в связи с развитием генерирующих мощностей в Сибири, активным сетевым строительством и ростом количества объектов диспетчеризации, добавил он.

Анатолий Серышев подчеркнул значимость бесперебойной работы энергетической системы для устойчивости экономики и обеспечения потребностей населения. Производство электроэнергии, её грамотное распределение напрямую влияет на рост валового внутреннего продукта, отметил он. По словам полпреда, на территории Сибири потребление электроэнергии превзошло пиковые значения советского периода. Поэтому сейчас перед Министерством энергетики Российской Федерации и органами власти регионов стоит задача последовательно реализовывать планы эффективного развития энергетической отрасли.

Полномочный представитель отдельно остановился на проблеме майнинговой деятельности, которая оказывает существенное влияние на отрасль энергетики. Благодаря современным технологиям управления энергосистемой, риски нелегального подключения и использования электроэнергии для деятельности незарегистрированных майнинговых ферм удастся минимизировать. «Если мы не будем принимать системные меры, не будем вести диалог с бизнесом, то мы можем подойти к тому, что в 26-м году мы исчерпаем все возможности развития субъекта Сибирского федерального округа», – считает он. Наиболее остро эта проблема стоит на территории юго-восточной Сибири, в Иркутской области, где был введён частичный запрет на майнинг.

Дефицит энергии может приводить к отказу участников хозяйственной деятельности от реализации производственных проектов, в чём мы, безусловно, не заинтересованы, сделал акцент полпред. «В Сибири набирает темпы жилищное строительство, мы этим гордимся. Не обеспечить население электроэнергией, на мой взгляд, просто недопустимо. Выбирая между людьми и майнингом, выбирать нужно людей», – подытожил Анатолий Серышев.