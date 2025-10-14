В Новокузнецке сегодня проходит Всероссийский форум «Михаил Кутузов — история великих побед». В его рамках прошло торжественное открытие памятника великому российскому полководцу, в котором приняли участие помощник президента России, председатель Российского военно-исторического общества (РВИО) Владимир Мединский и губернатор Кузбасса Илья Середюк. А в музее-заповеднике «Кузнецкая крепость» для гостей провели экскурсию, рассказали о военной истории региона, о раскопках на территории Кузнецкого острога.

Кроме того, Владимир Мединский и Илья Середюк пообщались с активом регионального отделения РВИО в Кузбассе, где обсудили тему сохранения памяти о героических подвигах наших земляков.

– В этом году при поддержке РВИО в гражданскую часовню Мемориала Воину-Освободителю поместили 15 капсул с землей, собранной с мест крупных сражений Великой Отечественной войны, в которых участвовали воины-сибиряки. Кроме того, члены Российского военно-исторического общества установили 58 досок в память о Героях Советского Союза. За каждой из них стоит тяжелая судьба и мужество наших земляков. При поддержке отделения прошел региональный фестиваль «Победа за нами», на Московской площади в Кемерове открыли региональную шахматную площадку, а на базе городского шахматного клуба им. М.И. Найдова создали шахматную школу. На следующий год в Республике Беларусь активисты запланировали открытие мемориальной доски в память о воинах-земляках, погибших на Брестской земле в годы Великой Отечественной войны, — рассказал Илья Середюк.

На форуме затронули вопросы патриотического воспитания молодежи, поговорили и о проектах, направленных на сохранение исторической памяти. Ключевые из них представили зампредседателя комитета по государственному устройству регионального парламента Кирилл Правдин и председатель Общественной палаты Кузбасса, доктор исторических наук Владислав Овчинников.

Кроме того, параллельно с форумом активисты Движения Первых участвовали в сюжетно-ролевой игре «1812: путь к Победе!». Участвовало 150 ребят. Команды должны были сражаться за территории и победные очки. Для этого им необходимо было продемонстрировать свои знания по истории войны и тактики ведения боевых действий, а также навыки оказания первой медпомощи.