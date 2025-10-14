В Новокузнецке на алюминиевом заводе запустили инновационную газоочистную установку. Она работает по технологии «сухой» газоочистки, пояснили в пресс-службе областного правительства.

«Новая установка позволяет снижает вредные выбросы в атмосферу. Комбинация «сухой» и «мокрой» газоочистки позволяет очищать электролизные газы на 99,5% и возвращает уловленный материал во вторичный оборот. Это один из самых высоких показателей в мировой промышленности. Это уже пятая новая газоочистка такого типа на заводе. Сейчас ведется строительство шестой. Ее ввод запланирован в 2026 году. К началу 2027 года выбросы в атмосферу на НкАЗе снизятся от уровня 2017 года на 2,9 тысячи тонн», — отметил губернатор Илья Середюк.

Газоочистная установка работает по принципу адсорбции фтористого водорода металлургическим глиноземом, который, помимо этого, служит сырьем для производства первичного алюминия. На данный момент на НкАЗе уже модернизировано 475 из 531 электролизера, что составляет почти 90%.

Природоохранная программа завода включена в федеральный проект «Чистый воздух» нацпроекта «Экологическое благополучие».

Фото: пресс-служба АПК.