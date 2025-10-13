В Кузбассе продолжается реализация губернаторской программы «Лига отличников Кузбасса». В октябре школы региона проводят интеллектуальные мероприятия «Отличные квизы», принимают участие школьники и педагоги.

Так, в школах Тяжинского, Промышленновского и Беловского муниципальных округов участники отвечали на вопросы из различных областей знаний — от школьных предметов до музыки.

14 октября запланирован выездной тур для отличников 7-11-х классов в посёлок Загорский. Ребята совместно с главой Новокузнецкого муниципального округа посетят газовую котельную, экопарк и отправятся в Загорскую школу, где ознакомятся с VR-коптерами и попробуют свои возможности в лазерном тире. Завершится тур пресс-конференцией с главой округа, где школьники смогут задать интересующие их вопросы.

27-29 октября на базе киселевского детского лагеря «Огонёк» состоится областной «Слёт отличников Кузбасса».

Проект «Лига отличников Кузбасса» направлен на всестороннюю поддержку лучших учеников региона. Среди мер поддержки выделяются:

Бесплатный проезд в городском общественном транспорте любого города Кузбасса,

Специальные скидки и акции, предоставляемые партнёрами программы,

Доступ к бесплатным образовательным курсам и проектам на онлайн-платформах.

Специальный модуль для отличников доступен в мобильном приложении «Учусь в Кузбассе», предоставляя подробную информацию обо всех привилегиях участников программы.