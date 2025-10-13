Концерт в Государственной филармонии Кузбасса им. Б.Т. Штоколова начался с выступления участника специальной военной операции Александра Бормотова. Кроме того, на сцену выходили Алиса Мон, Александр Ломинский, Юрий Кузнецов-Таежный, Рада Рай, ансамбль «Балаган Лимитед» и вокально-инструментальный ансамбль «Лейся, песня». Объявляли музыкантов телеведущий Денис Стойков и поэтесса Алина Делисс. Главными зрителями стали ветераны СВО и члены их семей.

Завершилось мероприятие вручением наград Минобороны РФ бойцам специальной военной операции и волонтерам, которые помогают собирать гуманитарные грузы для фронта.

Патриотический концерт «Живи, страна» проведут сегодня в Новокузнецке, завтра музыканты выступят в Прокопьевске.

Фото: пресс-служба АПК