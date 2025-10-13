14–15 октября в Челябинске состоится III Всероссийский детский экологический форум (ДЭФ). Это масштабное событие объединит более 3,5 тысяч школьников со всей страны — победителей олимпиад, конкурсов и активных участников экологических акций. Среди них — ребята из Кемеровской области, которые представят проект «Заповедный уголок» в номинации «Лучший проект по защите животных».

Кузбасский естественнонаучный центр «Юннат» уже несколько лет занимается изучением и сохранением видового разнообразия животных в Рудничном бору — уникальном природном комплексе в самом центре города Кемерово. Здесь юннаты проводят мониторинг редких видов, ухаживают за экотропой, устанавливают кормушки и скворечники, информируют жителей о необходимости бережного отношения к природе. Их работа помогает сохранить популяции исчезающих животных и поддерживать экологическое равновесие в городе.

Форум призван вовлечь молодое поколение в экологические профессии и сформировать кадровый резерв отрасли уже со школьной скамьи. В этом году участие во втором этапе принимают команды из 51 региона России, включая новые субъекты страны — Донецкую и Луганскую Народные Республики, а также Херсонскую область.

Голосование за лучший «Народный проект» уже открыто и продлится до 14 октября — каждый может поддержать участников из Кузбасса, а победители получат финансовую поддержку для реализации своих экологических инициатив.

Подробнее по ссылке: https://eko-forum.wote.io/surveys/324.