В Кемеровской области реализуется комплексная программа по повышению уровня финансовой грамотности населения. Особое внимание уделяется людям старшего возраста.

«Жертвами финансовых мошенников часто становятся люди старшего поколения. Чтобы обезопасить наших родителей, дедушек и бабушек, систематически проводим в муниципалитетах занятия по финансовой и цифровой грамотности. Эта работа дает результат. По сравнению с прошлым годом количество киберпреступлений в Кузбассе снизилось на 12%», — отметил губернатор Илья Середюк.

С начала года более 55 тысяч человек приняли участие в образовательных мероприятиях по финансовой грамотности. Недавно в Калтане специалисты банка провели занятие для участников дневного пребывания социальных служб. Они поделились важными советами о том, как избежать обмана со стороны мошенников. В конце встречи всем присутствующим раздали памятки с рекомендациями по защите от кибермошенничества.

Также обучение основам финансовой грамотности проходят военнослужащие и члены их семей. Эксперты в области финансов, представители государственных органов и Банка России рассказывают о защите прав потребителей финансовых услуг, помогают составлять личный бюджет, использовать основные финансовые инструменты, эффективно управлять своими средствами и предотвращать мошенничество.