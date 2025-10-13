Губернатор Кузбасса Илья Середюк встретился с жителями региона в приемной Президента РФ. В ходе приема они обратились к главе области с различными просьбами, касающимися улучшения их жизненных условий.

Житель Кемерова Владислав Сергеев, который является ребенком-сиротой, уже несколько лет не может получить квартиру. Проблема обострилась после рождения его ребенка. Губернатор сообщил, что в ноябре в городе будет сдан новый дом, где предусмотрены жилые помещения для сирот. Как только будут оформлены все документы, Владислав Сергеев сможет переехать в новое жилье.

Пенсионерка из поселка Староабашево Новокузнецкого округа Ирина Саксыбаева попросила помощи в предоставлении благоустроенного жилья. В настоящее время она проживает в старом аварийном доме, который подлежит сносу. Илья Середюк принял решение, что до 1 августа 2026 года ей будет предоставлено новое жилье в строящемся восьмиэтажном доме в поселке Загорский.

Прокопчанка Дарья Тындюк обратилась с просьбой об установке уличного освещения вдоль тропинок у школы №45 и детского сада. По ее словам, в темное время суток там небезопасно ходить. Илья Середюк поручил министру жилищно-коммунального и дорожного комплекса Кузбасса Дмитрию Киселеву выехать на место для оценки объема работ. В течение двух недель будут проведены расчеты по количеству опор и кабеля, а также определено, от какой подстанции будет запитано освещение. После этого Дарья Тындюк получит точный ответ о сроках проведения работ.

Социальный работник Заводского района Кемерова Наталья Оленева обратилась за помощью для своей подопечной, одинокой пенсионерки Татьяны Киковой. Татьяна Кикова не относится к льготным категориям, которым регион предоставляет бесплатные овощи, но она недавно перенесла серьезное заболевание, и каждый поход в магазин для нее становится большой нагрузкой. Илья Середюк сообщил, что в течение недели Татьяне Киковой будет доставлено 50 кг картофеля, а также по 10 кг моркови и свеклы. Губернатор также поблагодарил Наталью Оленеву за ее неравнодушие и передал Татьяне Киковой пожелания скорейшего выздоровления.