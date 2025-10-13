В кемеровской «Кузбасс-Арене» прошли всероссийские соревнования по самбо «Кубок Губернатора Кузбасса» среди юношей и девушек 16-18 лет. Участие в турнире приняли 264 спортсмена из 12 регионов Кузбасса, Алтайского и Красноярского краев, Республик Алтай, Хакасия и Северная Осетия, Новосибирской, Томской, Иркутской, Свердловской и Омской областей, Санкт-Петербурга. В неофициальном зачете по количеству завоеванных медалей сборная команда Кузбасса завоевала 1 командное место.

В эти же дни в Тяжинском муниципальном округе прошли региональные физкультурные соревнованиях по лазерному бою «Кубок Героя», посвященные памяти Героя Кузбасса Н.И. Масалова и 80-годовщине Победы в Великой Отечественной овйне 1941-1945 гг. В соревнованиях приняли участие 160 спортсменов из Кемерова, Анжеро-Судженска, Топки, Тяжинского и Тисульского МО, Полысаево и Красноярска (31 команда). Участники состязались в формате троеборья по упражнениям: «Захват контрольных точек», «Deathmatch», «Стенка на стенку».