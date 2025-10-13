В Кемерове прошел торжественный прием губернатора, на котором 18 жителей региона были отмечены федеральными и региональными наградами.

«Здесь присутствуют представители науки, угольной и металлургической отраслей, агропромышленного комплекса, социальной защиты, образования и здравоохранения, участники специальной военной операции. Благодарю за ваш труд и поздравляю с заслуженными наградами», — отметил Илья Середюк.

Указом президента РФ медалью Ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени награжден главный научный сотрудник Института экологии человека Сибирского отделения РАН города Кемерово Владимир Бобров. Трое кузбассовцев получили благодарность президента. Почетной грамотой Президента РФ награжден начальник управления по качеству Иван Прошунин. Почетное звание «Заслуженный металлург Российской Федерации» присвоено шести работникам общества «ЕВРАЗ ЗСМК».

Губернатор вручил золотой знак «Кузбасс» Михаилу Никитюку, заместителю председателя СПК «Вишневский». Один кузбассовец получил медаль Николая Масалова, двое — медаль «За особый вклад в развитие Кузбасса» III степени, среди них врач Татьяна Колпинская. Двое награждены медалью «За служение Кузбассу».

Коллектив Федерального исследовательского центра угля и углехимии СО РАН Кемерово получил медаль Алексея Конторовича за вклад в науку и подготовку специалистов.