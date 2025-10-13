За медали чемпионата МВД России по плаванию, который стартовал в Кузбассе, бороться будут 42 команды, которые представляют 34 региона страны. Свои навыки в спортивном и служебно-прикладном плавании продемонстрируют почти 300 сотрудников органов внутренних дел и учащихся образовательных организаций МВД России.

На открытии состязаний с приветственным словом к участникам обратился губернатор Кузбасса Илья Середюк.

«Впервые в своей истории чемпионат Министерства внутренних дел Российской Федерации по плаванию проходит за Уралом. Такие соревнования — это не только борьба за секунды и медали. Это укрепление духа, профессиональных качеств и дружеских связей между регионами», — сказал Илья Середюк.

Как отметили в пресс-службе областного правительства, одним из самых зрелищных станет заплыв на 50 метров в вольном стиле в полицейской форме, а также в эстафете 3 по 50 м. Такой вид соревнований готовит стражей правопорядка к ситуациям, когда необходимо без промедлений прыгнуть в воду для спасения жизни людей.