В выставочном комплексе «Кузбасская ярмарка» проходят VIII Всероссийский индустриальный экологический форум, VII специализированная выставка «ПромТехЭкспо» и XVIII специализированная выставка «Город. Экология. Благоустройство». Мероприятия проходят в течение трех дней, в них участвуют представители бизнеса, науки и органов власти из Москвы, Санкт-Петербурга, Барнаула, Волгограда, Майкопа, Мурманска, Новосибирска, Ханты-Мансийска и городов Кузбасса.

На VIII Всероссийском индустриальном экологическом форуме отечественные компании демонстрируют свои возможности в производстве конкурентоспособных импортозамещающих товаров и услуг. На стендах предприятий представлены новейшие технологии, применяемые в производстве. Например, ООО «ЕВРАЗ» показывает макеты систем серогазоочистки и очистных сооружений сточных вод, а также мобильную экологическую лабораторию для мониторинга качества атмосферы.

АО «Кузнецкие ферросплавы» представило новую продукцию — техническое жидкое стекло, которое будет использоваться в качестве связующего при производстве брикетов из ферросилициевых отсевов и огнеупоров. Специалисты предприятия разработали уникальную технологию производства этой продукции. Распадская угольная компания представила экологические проекты с использованием 3D-макетов и виртуальной экскурсии.

На площадке форума функционирует пункт приема вторичного сырья. Для детей организована познавательная площадка с настоящим мусоровозом. Юные посетители могут увидеть устройство мусоровоза как снаружи, так и внутри, а также посидеть за рулем этой машины-помощника.