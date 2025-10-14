На совещании рассказали, что из 405 тысяч тонн сортового угля, поставленного угольными компаниями, жители региона уже забрали со складов 313 тысяч тонн.

«Министру угольной промышленности Андрею Брижаку поручил следить за качеством угля. При появлении жалоб – оперативно разбираться», – подчеркнул губернатор Кузбасса Илья Середюк.

Также угольные предприятия Кузбасса предоставляют бесплатный уголь. В этом году выделили свыше 67 тысяч тонн угля для пенсионеров, малоимущих семьей с детьми, семьей бойцов СВО и других категорий льготников. Более 60,5 тысяч тонн топлива доставили адресатам. Ветераны ликвидированных шахт получают пайковый уголь за счет федерального бюджета, в этом году их планируют снабдить 60,7 тыс. тонн «черного золота».

Фото: пресс-служба АПК