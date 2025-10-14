Памятник Михаилу Кутузову поставили на пересечении одноименной улицы и проспекта Курако. Скульптура полководца высотой 3,2 метра возвышается на гранитном постаменте (4,2 метра). В одной руке Кутузов держит шпагу, в другой – Казанскую икону Божией Матери. Ногами генерал-фельдмаршал попирает наполеоновский штандарт с орлом и занмена союзников Бонапарта. На горельефах постамента образно представлены две Отечественные войны: 1812 и 1941-1945 гг.

«Кутузов занимает особое место в нашей истории. Его стратегический гений позволил соединить силу русского государства и всего народа, перечеркнуть успехи армии, которая перед этим покорила Европу и не знала поражений. Установка памятника Кутузову – прекрасный пример исторической справедливости и наглядная популяризация нашей истории», – сказал присутствовавший на открытии памятника помощник президента РФ, председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский.

Губернатор Кузбасса Илья Середюк подчеркнул, что неспроста памятник Кутузову установили в Новокузнецке. Его предок был воеводой Кузнецкого острога, а сама улица получила название в честь награждения Кузнецкого металлургического комбината орденом Кутузова I степени.

«Монумент Михаилу Илларионовичу Кутузову станет воплощением нашей исторической памяти. Он будет стоять века и напоминать жителям Новокузнецка и гостям города о силе духа, мужестве и мудрости нашего великого народа!», – отметил глава региона.

Открытие памятника прошло в рамках Всероссийского военно-исторического форума «Михаил Кутузов – история великих побед».

Фото: пресс-служба АПК