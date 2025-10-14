В программе форума – модульные треки по шести направлениям и научно-практическая конференция. Участники обсуждают сохранение памяти о значимых исторических событиях и их влияние на современность, исследования эволюции военных стратегий и технологий, роль искусства в воспитании патриотизма.

В работе форума задействованы историки, общественные деятели, исследователи, преподаватели и студенты вузов, музейщики, представители ветеранских и общественных организаций, активисты детских и молодежных движений и объединений Кузбасса. В пленарном заседании приняли участие помощник президента РФ, председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский и губернатор Кузбасса Илья Середюк.

«Форум «Михаил Кутузов: истории великих побед» важен для сохранения исторической памяти. Современная Украина считает таких деятелей, как Александр Первый, Михаил Илларионович Кутузов угрозой для своей государственности, потому что они дают пример нам, нашим бойцам на передовой, тем, кто трудится в тылу – как надо жить, как надо сражаться за свое Отечество. И мы должны сохранять и передавать память о них», – подчеркнул Владимир Мединский.

К участникам форума обратился Илья Середюк.

«Сегодня мы с вами говорим о героических подвигах наших предков. Этот форум не про прошлое. Он про наше будущее. Про то, на каких ценностях мы растим новое поколение», – сказал губернатор Кузбасса.

В пленарном заседании также приняли участие праправнучка полководца Михаила Кутузова, председатель Союза потомков участников Бородинской битвы Юлия Хитрово и директор Государственного Бородинского военно-исторического музея-заповедника Игорь Корнеев, подключившиеся по видеоконференцсвязи.

