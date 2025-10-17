Президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании форума «Российская энергетическая неделя» указал на возросший спрос на электроэнергию со стороны цифровой экономики. Ресурсы для этого, по мнению главы государства, эффективнее использовать на месте добычи. Путин поручил проработать вопросы применения экологичной углеводородной энергетики для потребностей цифровой инфраструктуры.

«Угля энергетических марок в Кузбассе хватит на многие годы, что позволяет строить мощные экологические ТЭЦ, которые будут вырабатывать не только электричество для цифровой инфраструктуры, но и тепло», – сказал Илья Середюк.

Участники форума отметили, что строительство новых ТЭЦ позволит создать современные рабочие места и поспособствует диверсификации региональной экономики.

