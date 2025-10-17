Кузбасский кондитер создала художественную композицию из шоколада «Алиса в стране чудес»

Сладкая композиция создавалась под премьеру спектакля «Алиса в стране чудес», которая поставлена студентами филиала Российского Государственного Института Сценических Искусств и в настоящее время представлена в учебном заведении.

– Опыт создания подобных композиций у меня есть – в Новосибирске вместе с командой сборной кондитеров РФ мы изготавливали фигуры из шоколада. Но мне очень хотелось реализовать подобный проект в Кузбассе, чтобы, во-первых, представить гастрономию с точки зрения креативной индустрии, а во-вторых, показать возможности кондитерского искусства, – рассказывает создатель композиции Анастасия Федотова. – У меня нет творческого образования, я не скульптор. Главное знать технологии и процессы. И такое мастерство может освоить каждый, у кого желание обучаться и развиваться.

Помогали Анастасии в создании композиции: муж, он взял на себя инженерную часть, а также четыре помощницы с совершенно разным опытом и навыками. Создавая композицию, Анастасия хотела показать, что даже самые масштабные проекты могут быть легко организованны и выполнены слаженной командой.

До конца этого года художественная композиция будет представлена в филиале РГИСИ и все посетители учебного учреждения могут познакомиться с кондитерским шедевром Анастасии Федотовой.

Анастасия Федотова – основатель и руководитель компании «Сибирская кондитерская», сертифицированный эксперт Регионального отборочного этапа российского чемпионата профессионалов по направлению кондитерское дело и главный эксперт области чемпионата «Абилимпикс» в аналогичной компетенции. Анастасия является членом Совета агропромышленного кластера и участником образовательного кластера. Предпринимательница неоднократно получала государственную поддержку, в том числе содействие в изготовлении вывески, декларировании продукции и участвовала в выставке Петерфуд. В этом ей помогал центр «Мой бизнес», который работает по национальному проекту «Эффективная и конкурентная экономика».