Стационарные комплексы радиоэлектронной борьбы (РЭБ) создадут дополнительную круглосуточную защиту от воздушных угроз для критически важных социальных объектов города, включая больницы, школы, пункты жизнеобеспечения и другие гражданские учреждения.

Разработка и адаптация этих комплексов были проведены при экспертной поддержке специалистов одного из университетов Кузбасса. Производство и оснащение систем осуществлялись промышленными компаниями «Кормз» и «Аском».

Поставляемые стационарные комплексы РЭБ формируют долговременный и устойчивый электронный барьер против беспилотных летательных аппаратов и высокоточных боеприпасов, значительно повышая безопасность ключевых объектов и населения города. Это яркий пример того, как совместные усилия общественных деятелей, ученых и промышленников приводят к реальным результатам в обеспечении защиты граждан.

Фото: пресс-служба АПК.