Кузбасские тяжелые ратраки заменят зарубежные аналоги. Поставлять снежные тягачи для подготовки горнолыжных трасс будут на курорты Кузбасса и в другие регионы. Этой зимой опытный образец планируют испытать на снегу. Как рассказали в пресс-службе областного правительства, на данный момент предприятие переходит к сборке ратраков.

Ратраки кузбасского производства уже прошли инновационную экспертизу «Сколково». Эту технику отличает система полуавтоматического беспилотного управления через спутниковую навигацию, интеллектуальная система анализа снежного покрова и автоматический контроль качества склона, а также конструкция из морозостойкой стали, адаптированная к холодам до -40 градусов.

Фото: пресс-служба АПК