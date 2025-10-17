Михаил Мишустин поручил рассмотреть меры по улучшению доступности жилья для работников промышленности, сообщили в пресс-службе правительства Кузбасса.

«В сентябре на Форуме социальных инноваций предложил строить и бесплатно давать жилье работникам промышленных предприятий. Премьер-министр страны Михаил Владимирович Мишустин поддержал эту инициативу. На федеральном уровне рассматривается возможность компенсировать расходы предприятий на строительство такого жилья. В свою очередь регионы смогут получить право давать рабочим дополнительные налоговые вычеты на покупку квартир», — отметил Илья Середюк.

По инициативе Михаила Мишустина министерство финансов, министерство строительства и министерство промышленности и торговли должны подготовить и представить в правительство соответствующие предложения до 15 ноября.