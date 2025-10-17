Всероссийские соревнования «Тренер Победителей» пройдут во второй раз. Нынче в губернском центре спорта «Кузбасс» будут бороться около двухсот спортсменов из Сибири, Дагестана и других частей страны. Известно, что на турнире выступят победитель первенства Европы Кирилл Кондрашов и его брат Никита, взявший на континентальном первенстве серебро. Лучшему тренеру турнира вручат денежный приз.

Помимо соревновательной части, в преддверии турнира, который состоится 24-25 октября, пройдут сразу несколько мастер-классов по вольной борьбе от таких известных спортсменов, как Анастасия Руденко, Дмитрий Кириллов, Остап Пасенок и Анастасия Сидельникова.