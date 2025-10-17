18 октября на своей площадке кемеровчане будут принимать принципиального и крайне неудобного для себя соперника. По данным портала sportbox, c новосибирским «Локомотивом» «Кузбасс» в рамках Суперлиги встречался 31 раз и только в шести играх праздновал успех. Последняя победа над «железнодорожниками» в чемпионате России была одержана в 2021 году. Тем не менее значительно омолодившаяся дружина Сергея Троцкого не боится грозного соперника и готова дать бой «Локомотиву», пополнившему состав серебряным призером чемпионата мира по волейболу Симеоном Николовым.

«Интересно, как будет вести игру Николов, все-таки этот человек со сборной Болгарии стал вторым на чемпионате мира. Классно, что мы начинаем именно с этой командой, конечно, они посильнее нас, но тем интереснее будет играть с таким соперником. Начало сезона – это всегда непредсказуемо. Я уверен, что получится праздник. А затем мы играем еще три домашних матча, причем в короткие сроки – 23 октября с МГТУ, 25 с «Динамо-ЛО» и 2 ноября с «Новой». Ребята готовы физически, поэтому будем играть», – сказал перед игрой с «Локомотивом» главный тренер «Кузбасса» Сергей Троцкий.

Сибирское волейбольное дерби вызвало ажиотаж в Кемерове, билеты на завтрашний матч раскупили в считанные часы. Начало – в 17 часов. Зрители телеканала «Кузбасс Первый» смогут увидеть стартовую встречу чемпионата России в прямом эфире. Напомним, что в новом сезоне «Кузбасс. Первый» покажет все домашние матчи кемеровского клуба.

Фото: пресс-служба АПК