В рамках федерального проекта «Государство для людей» на портале «Госуслуги» появилась новая жизненная ситуация — «Налоговый вычет». Она помогает пользователям пошагово оформить вычет и узнать обо всех его видах.

«Новый сервис для получения налогового вычета работает по принципу, который заложен во все жизненные ситуации – это комплексное решение вопроса человека быстро, без визитов в ведомства и сбора лишних документов. Персональные данные, которые уже есть в государственных системах, вносятся автоматически. Жизненная ситуация «Налоговый вычет» запущена на портале Госуслуг, чтобы помочь человеку совершить все необходимые шаги последовательно, по понятному алгоритму, не переходя с портала на сторонние ресурсы», – подчеркнул вице-премьер – руководитель аппарата Правительства Дмитрий Григоренко.

«Налоговый вычет» позволяет вернуть часть уплаченного НДФЛ, например, за лечение, обучение, покупку или продажу жилья, взносы в негосударственные пенсионные фонды или открытие индивидуального инвестиционного счета. Также он доступен родителям и льготным категориям граждан.

Найти «Налоговый вычет» можно в каталоге жизненных ситуаций на главной странице «Госуслуг». Всего в каталоге 38 ситуаций, каждая из которых объединяет до 17 госуслуг. До конца 2025 года их число вырастет до 70.