В рамках программы «СВОи Герои. КуZбасс» участники начали сотрудничество с наставниками в государственных учреждениях и на предприятиях региона. Об этом сообщил губернатор Кемеровской области Илья Середюк в своём телеграм-канале.

Один из участников, ветеран СВО Алексей Васильев, проходит обучение под руководством Ирины Ивановой, руководителя филиала Фонда «Защитники Отечества».

Это сотрудничество приносит двойную пользу: он не только осваивает работу координаторов фонда и специфику их деятельности, но и делится своим опытом в вопросах поддержки военнослужащих.