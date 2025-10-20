18 октября 2025 года в Ледовом Дворце «Кузбасс» состоялся VI межконфессиональный волейбольный турнир, посвященный Дню народного единства России «В единстве народа – сила России!»

В мероприятии принимаюли участие 6 команд, представляющие различные религиозные конфессии.

Для укрепления межконфессиональных отношений в 2020 году на заседании Межконфессионального совета при Губернаторе Кузбасса муфтий Духовного управления мусульман Кузбасса Бикчантаев Т.А. предложил учредить межконфессиональный турнир по волейболу. Идея была поддержана. Первый межконфессиональный волейбольный турнир состоялся в сентябре 2020 года, затем проводились каждый год.

Цель проекта – приумножение межконфессионального и межнационального согласия в Кузбассе.

В церемонии закрытия турнира принимали участие епископ Гурьевский Даниил, викарий Кемеровской епархии, первый заместитель муфтия Духовного управления мусульман Кузбасса Муниров Р.Р., представители других конфессий.

В этом году спортивное состязание непрофессиональных команд, представляющих крупнейшие религиозные конфессии Кузбасса, было посвящено 80-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Команды были названы в честь героев – кузбассовцев – Юрия Двужильного, Веры Волошиной, Геннадия Красильникова, Александра Сарыгина, Иллариона Васильева, Владимира Мызо.

Первое место заняла команда имени Юрия Двужильного, знаменитого героя – кузбассовцав. На втором месте – команда имени Александра Сарыгина, на третьем – Владимира Мызо. Призерам турнира были вручены медали и грамоты Министерства спорта и физической культуры Кузбасса. После церемонии награждения всех участников турнира ожидала общая трапеза, блюда для которой приготовили религиозные организации.