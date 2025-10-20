16–17 октября в городе Минеральные Воды Ставропольского края прошли региональные дни III Всероссийского муниципального форума «МАЛАЯ РОДИНА – СИЛА РОССИИ». Мероприятие, организованное Всероссийской ассоциацией развития местного самоуправления (ВАРМСУ) при поддержке Администрации Президента Российской Федерации, объединило представителей федеральных и региональных органов власти, муниципальных образований, бизнеса и общественных организаций.

Кузбасс представили глава Таштагольского муниципального округа Андрей Орлов и глава Березовского городского округа Евгений Курапов. Они приняли активное участие в деловой программе, в ходе которой обсуждались ключевые вопросы ускоренного развития территорий, а особое внимание было уделено партнёрству государства и бизнеса как драйверу роста.

«Муниципалитет будущего — это целая экосистема, ориентированная на человека. Именно на местах закладываются основы качества жизни, где каждый житель может реализовать свой потенциал», — отметил заместитель начальника управления Президента РФ по внутренней политике Евгений Грачев.

«Неважно, работаем мы в небольшом селе или в городе-миллионнике — всех нас объединяет служение своей земле, любовь к малой родине и стремление к её развитию», — подчеркнула сопредседатель ВАРМСУ Ирина Гусева.

В ходе региональных дней были представлены успешные практики муниципального управления, которые лягут в основу программы всероссийского форума, запланированного на апрель 2026 года. Кроме того, итоги дискуссий станут основой для номинаций на III Всероссийскую муниципальную премию «Служение», учреждённую Президентом России Владимиром Путиным.

Фото: ВАРМСУ