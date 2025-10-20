В Крапивинском округе построили инновационный тепличный комплекс. Питомник предназначен для выращивания саженцев с закрытой корневой системой.

Как сообщили в пресс-службе областного правительства, в год здесь могут выращивать два миллиона саженцев хвойных деревьев. Первые будут высажены уже весной 2026 года на отвалах угольных разрезов.

«Приживаемость саженцев с закрытой корневой системой на порядок выше, чем у открытой, доходит до 100%. Соответственно, в местах рекультивации земель вырастет больше деревьев», — отметил губернатор Кузбасса Илья Середюк.

В питомнике установлена автоматизированная линия посева, способная обрабатывать до 15 тысяч сеянцев в час. Современные теплицы оснащены системами, контролирующими все параметры микроклимата для успешного роста хвойных растений. Встроенная метеостанция анализирует текущие погодные условия и регулирует температуру внутри теплиц. Проветривание и полив также осуществляются автоматически.

Работа проводится для лесовосстановления в рамках нацпроекта «Экологическое благополучие».