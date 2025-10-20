На совещании у губернатора Кузбасса Ильи Середюка рассмотрели переход на энергосберегающее освещение.

«Почти полтора миллиарда рублей в Кузбассе сэкономили благодаря энергосбережению. Эффект очевиден, поэтому будем доводить показатель до 100%», — сказал губернатор Илья Середюк.

С 2019 по 2025 гг. в регионе заменили 43 тысячи уличных светоточек на светодиодные, что позволило сэкономить более 995 млн рублей. В госучреждениях на светодиодные лампы перевели свыше 953 тысяч светильников, что сэкономило около 490 млн рублей. Сейчас государственные учреждения на 97% оснащены светодиодными светильниками, а доля энергосберегающего уличного освещения достигла 99,8%.