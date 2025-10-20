В Томь-Усинском энерготранспортном техникуме в Мысках первокурсники встретились с ветераном боевых действий, участником программы «СВОиГерои. КуZбасс» Вадимом Шекерой. На уроке мужества с ребятами поговорили о верности присяге, боевой дружбе.

В Междуреченске семьи ветеранов спецоперации приняли участие в уроке по финансовой грамотности. Представители Министерства финансов Кузбасса, банков, Регионального центра финансовой грамотности рассказали о кибербезопасности, инвестиционных инструментах и других актуальных вопросах.

Для бойцов в Кузбассе проводятся разноплановые спортивные мероприятия. Более 250 спортсменов соревновались на первенстве и чемпионате региона по рукопашному бою, который прошел в Междуреченске. Также город стал центром проведения занятий по спортивному метанию ножа. Тренером выступает ветеран спецоперации, участник программы «СВОиГерои. КуZбасс» Владимир Бохолдин.

В Юрге состоялась многопрофильная ярмарка вакансий от ведущих предприятий региона. Ветераны и родные героев получили реальные возможности трудоустройства, провели беседы с работодателями, запланировали собеседования.

Ветераны специальной военной операции приняли участие в мероприятиях, посвященных Дню отца в Кузбассе. В филиале фонда «Защитники Отечества» организовали кулинарный мастер-класс для детей ветеранов боевых действий. Ребята учились делать имбирные пряники и украшали их надписью «Мой папа — герой». Также прошла фотовыставка с участием отцов героев и ветеранов со своими детьми.

В Центре досуга молодежи поселка станции Юрга-2 на мастер-классе «Мой папа – лучший» ребята создавали яркие открытки с поздравлениями для пап-героев и ветеранов боевых действий.