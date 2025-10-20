В селе Красноселка состоялась акция «Терроризм, экстремизм — зло против человечества». Мероприятие, направленное на повышение гражданской бдительности, собрало 35 местных жителей.

Сотрудники сельской библиотеки организовали для участников акции раздачу тематических информационных материалов. В специально подготовленных буклетах и листовках была представлена доступная информация о правилах поведения в случае террористической угрозы, а также контакты экстренных служб.

Главной целью акции стало информирование населения о важности проявления бдительности, а также формирование патриотизма и уважения к Отечеству.